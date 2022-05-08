Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України від 8 травня. Таким чином держава-агресорка намагається створити ще один фронт на південному кордоні України.

Читайте також Сьогодні Молдові нічого не загрожує, але безпека країни – в пріоритеті, – Санду

Росія намагається загострити конфлікт

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на Бессарабському напрямку загострюється.

Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна",

– йдеться у зведенні.

Водночас, за даними Генштабу, Росія намагається ізолювати південні регіони України. Так, в акваторіях Чорного та Азовського морів ворожа армія веде розвідку, а також систематично відкриває вогонь по приморському напрямку.

Генштаб додає, що противник продовжує вести наступальні дії у Східній операційній зоні. Чималі зусилля ворога спрямовані на продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Крім того, ворог не припиняє блокаду підрозділів захисників Маріуполя у районі заводу "Азовсталь".

Ситуація в Придністров'ї: останні новини

До теми – видання The Times з'ясувало, що Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову: деталі у відео