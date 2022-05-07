Про це Санду зазначила 7 травня під час спільної пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою, який прибув до Кишинева з офіційним візитом. Вона підкреслила, що перебуває у постійній співпраці із зовнішніми партнерами.
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На чому наголосила Санду на пресконференції
Виступ Санду розпочався із подяки очільнику Литви за візит. Вона розповіла, що під час зустрічі обговорили ситуацію у світі, зокрема в Україні.
"Обговорила з президентом Ґітанасом Науседою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні", – розповіла глава Молдови.
Президентка наголосила, що пріоритет молдовської влади – збереження миру всередині країни.
Звіти наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян,
– заявила Санду.
Дивіться трансляцію пресконференції за результатами зустрічі Санду та Науседи
Ситуація в Придністров'ї: останні новини
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія спробує оголосити Придністров'я "незалежною державою". Так країна-агресорка намагатиметься дестабілізувати ситуацію й навколо України.
- Зараз у Придністров'ї продовжують тероризувати місцеве населення. У регіоні почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України. На думку української розвідки, це роблять для того, щоб спровокувати збройний конфлікт на ще одному напрямку.
- В українській розвідці також повідомляли, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, аби звинуватити в цьому Україну.
- Наразі російське командування розпочало введення в повну бойову готовність своїх військ. У Генштабі повідомляють, що особовий склад оперативної групи готовий до наступу.
- На тлі напруженої ситуації, офіційні делегації Кишинева та невизнаного Придністров'я провели дипломатичну зустріч.
- Народний депутат Федір Веніславський наголосив, що зараз загроза ймовірного наступу російських військ з Придністров'я – фактично відсутня.
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