Про це Санду зазначила 7 травня під час спільної пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою, який прибув до Кишинева з офіційним візитом. Вона підкреслила, що перебуває у постійній співпраці із зовнішніми партнерами.

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На чому наголосила Санду на пресконференції

Виступ Санду розпочався із подяки очільнику Литви за візит. Вона розповіла, що під час зустрічі обговорили ситуацію у світі, зокрема в Україні.

"Обговорила з президентом Ґітанасом Науседою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні", – розповіла глава Молдови.

Президентка наголосила, що пріоритет молдовської влади – збереження миру всередині країни.

Звіти наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян,

– заявила Санду.

Дивіться трансляцію пресконференції за результатами зустрічі Санду та Науседи

Ситуація в Придністров'ї: останні новини

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія спробує оголосити Придністров'я "незалежною державою". Так країна-агресорка намагатиметься дестабілізувати ситуацію й навколо України.

Зараз у Придністров'ї продовжують тероризувати місцеве населення. У регіоні почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України. На думку української розвідки, це роблять для того, щоб спровокувати збройний конфлікт на ще одному напрямку.

В українській розвідці також повідомляли, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, аби звинуватити в цьому Україну.

Наразі російське командування розпочало введення в повну бойову готовність своїх військ. У Генштабі повідомляють, що особовий склад оперативної групи готовий до наступу.

На тлі напруженої ситуації, офіційні делегації Кишинева та невизнаного Придністров'я провели дипломатичну зустріч.

Народний депутат Федір Веніславський наголосив, що зараз загроза ймовірного наступу російських військ з Придністров'я – фактично відсутня.

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