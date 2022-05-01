Главі Кремля постійно намагаються "згодувати" хоч якусь перемогу чи досягнення. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Після того як заступник командувача центрального округу міноборони Росії Рустам Міннекаєв заявив, що мета воєнної кампанії Росії проти України – це Південь і вихід до Придністров'я, "машина запустилася" і працює.

"Сценарій щодо Придністров'я планували за інших умов"

За словами Мусієнка, очевидно, сценарій щодо Придністров'я планували за інших умов. Можливо, Росія розраховувала, що їй вдасться прорвати оборонні редути України, з'єднатися з угрупованням із Придністров'я та спробувати створити проблеми. Але їм нічого не вдається.

"Однак сценарії запускають, щоб створити ілюзію, картинку того, що Росія наступає всіма фронтами, щоб створити "пропагандистський угар", – сказав експерт.

Політична мета окупантів

Він вважає, що в окупантів є й політична мета.

Вони пробуватимуть зараз остаточно, можливо, оформити Придністров'я зі всіма визнаннями як незалежної держави; розхитувати ситуацію, що всі ці роки Молдова "влаштовувала" ледь не переслідування російськомовного населення,

– наголосив Мусієнко.

Тобто Росія придумуватиме таку ж нісенітницю, як і про Україну, і тимчасово окуповані території Донеччини і Луганщини. "Намагатимуться далі дестабілізувати ситуацію по всьому регіоні – не тільки в Україні, а й у Молдові", – додав експерт.

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Важливе про нові провокації Росії

Важливо, що розвідка України попередила про нові провокації держави-агресорки у Придністров'ї на травневі свята. ​

В мережі поширилось фото газети, в якій Путіна проситимуть "врятувати" Придністров'я. "Екстрений" випуск датований 2 травня.