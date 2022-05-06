Росія створює напругу у Придністровському регіоні

Відповідну інформацію повідомили у Генштабі Збройних Сил України. Там заявили, що Росія створює напруженість у Придністровському регіоні Молдови.

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У Генштабі повідомляють, що особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у повній бойовій готовності.

На Бессарабському напрямку Російська Федерація продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності "Повна",

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Напружена ситуація у Придністров'ї: що відомо

Наприкінці квітня у невизнаному Придністров'ї сталася серія терактів, відповідальність за які Росія намагалася покласти на Україну.

Однак у Службі безпеки України заявили, що це Росія влаштовує провокації. У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що Росія створює провокації в Придністров'ї, щоб відкрити додатковий фронт на Одещині.

В українській розвідці також повідомляли, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, аби звинуватити в цьому Україну.

На тлі напруженої ситуації офіційні делегації Кишинева та невизнаного Придністров'я вперше зустрілись за президенства Майі Санду.

Водночас особовий склад силових структур регіону перевели на "казармовий стан" та посилили контроль на блокпостах. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що родини офіцерів російських військ у Придністров'ї готують до евакуації.

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Окремо слід звернути увагу на публікацію у британському виданні The Times. Там повідомили, що Росія ухвалила рішення про напад на Молдову.

Українські контррозвідники також заявляють, що Росія може напасти на Молдову або ж визнати незалежність Придністров'я. Повідомлялося, що в Кремлі розробила чіткі плани вторгнення до Молдови.

Також йшлося про те, що війська агресора хочуть відкрити "другий фронт" або створити сухопутний шлях з Криму до невизнаної республіки.

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