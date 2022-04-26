СБУ заперечила причетність до провокативних sms-повідомлень. Фахівці закликали не вірити фейкам.

Важливо Підрозділи російських військ у Придністров’ї привели у повну бойову готовність

Закликаємо не вірити цій маячні і розуміти, що у всіх мешканців Придністров'я та й усієї Європи загалом, є наразі одна головна загроза – Росія, яка через неадекватні дії свого керівництва готова влаштувати будь-які провокації,

– наголосили в СБУ.

Що відомо про нову провокацію

Українська розвідка встановила, що Росія готується завдати ракетного або артилерійського обстрілу по Придністров'ю. Звинуватити у цьому хочуть Збройні Сили України. Держава-агресорка вже розіслала людям фейкові повідомлення від нібито українських військових.

У них буцімто "ЗСУ" закликають місцевих мешканців евакуюватися. Усіх, хто цього не зробить, вб'ють без попереджень. Окупанти навіть вказують точний час обстрілів – 19:00.

Зауважимо, Україна до цієї провокації не причетна.

До теми дивіться відео про те, що Молдова скликала Радбез через провокації у Придністров'ї: