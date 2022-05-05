Росія хоче створити "другий фронт"

Як повідомили джерела 24 каналу в контррозвідці, Росія розробила чіткі плани вторгнення до Молдови. Ймовірний успіх збройних сил Росії призведе до "другого фронту" на Південно-Західному напрямку.

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Відкриття другого фронту має стратегічне значення, адже він стягуватиме на себе людські резерви та техніку Збройних Сил України. Щобільше, у контррозвідці заявили, що присутність російських військ у цьому регіоні дестабілізуватиме політичну ситуацію на Балканах.

Путін може реалізувати "донбаський сценарій"

Існує загроза, що Росія порушить територіальну цілісність Молдови та визнає незалежність невизнаного Придністров'я, як зробила це з окупованими частинами Донецької та Луганської областей України.

Це допоможе Росії постачати велику кількість зброї до Придністров'я, хоча зараз Путін фактично відрізаний від цього регіону. У майбутньому російський диктатор може захотіти приєднати її до складу Росії.

Росія планує висадити десант у Придністров'ї

За даними українських контррозвідників, Росія планує здійснити висадку повітряного десанту на літаках Іл-76 та гелікоптерах у Придністров'ї. Літаки та гелікоптери буцімто летітимуть з окупованого Криму.

Через те, що Придністров'я географічно відрізане від Росії, у Путіна немає достатніх можливостей, щоб безпечно пролетіти над Одещиною. Російська авіація може бути збита українською ППО.

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