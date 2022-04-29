Лавров сумнівається у безпеці Молдови

Відповідну заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров. Він цинічно сказав, що у Молдові повинні турбуватися про своє майбутнє, адже їх "затягують у НАТО".

До речі Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я зустрілись для перемовин

Лавров поставив під сумнів те, що курс Молдови в НАТО посилить безпеку країни.

Вони повинні турбуватися про своє власне майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало б безпеці Молдови,

– відповів Лавров на питання, чи потрібно Молдові турбуватися про "спецоперацію" Росії.

Зауважимо. Раніше Росія офіційно погрожувала Швеції та Фінляндії, які вирішили зблизитися з НАТО. Також погрози від російських пропагандистів посипалися на адресу Казахстану, в якому відмовилися від параду на 9 травня.

Напружена ситуація у Молдові

У невизнаному Придністров'ї, де розміщені війська Росії, відбулося декілька провокацій. Через це люди в паніці тікають углиб Молдови.

У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря.

На тлі напруженої ситуації у Придністров'ї президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії.

Цинічні заяви Лаврова

Слід зауважити, що Лавров зробив ще декілька цинічних висловлювань під час інтерв'ю. Зокрема, він заявив, що так звана "спецоперація" в Україні триватиме доти, поки не будуть "досягнуті цілі".

Окрім того, він звинуватив президента України у заграванні з темою ядерної зброї. Відповідальність за те, що мирні переговори застопорилися, глава МЗС Росії теж поклав на українську сторону.

Лавров вважає, що в НАТО думають, що ведуть війну з Росією та заявив, що Кремль буцімто знає маршрути постачання зброї в Україну. Він пригрозив Україні, назвавши зброю партнерів – ціллю для Москви.

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