Лавров сомневается в безопасности Молдовы

Соответствующее заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он цинично сказал, что в Молдове должны беспокоиться о своем будущем, потому что их "затягивают в НАТО".

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Лавров подверг сомнению то, что курс Молдовы в НАТО усилит безопасность страны.

Они должны беспокоиться о своем будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это прибавило бы безопасности Молдовы,

– ответил Лавров на вопрос, нужно ли Молдове беспокоиться о "спецоперации" России.

Заметим. Ранее Россия официально угрожала Швеции и Финляндии, которые решили сблизиться с НАТО. Также угрозы от российских пропагандистов посыпались в адрес Казахстана, в котором отказались от парада на 9 мая.

Напряженная ситуация в Молдове

Циничные заявление Лаврова

Следует заметить, что Лавров сделал еще несколько циничных высказываний во время интервью. В частности, он заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут "достигнуты цели".

Кроме того, он обвинил президента Украины в заигрывании с темой ядерного оружия. Ответственность за то, что мирные переговоры остановились, глава МИД России тоже возложил на украинскую сторону.

Лавров считает, что в НАТО думают, что ведут войну с Россией и заявил, что Кремль якобы знает маршруты поставок оружия в Украину. Он пригрозил Украине, назвав оружие партнеров – целью для Москвы.

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