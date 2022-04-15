У Кремлі ставлять під сумнів мир на півночі Європи

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи.

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Навіщо нашим фінляндським і шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією – неясно. Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні,

– сказала Захарова.

Речниця російського МЗС відкрито пригрозила Швеції та Фінляндії, сказавши, що ці країни "повинні розуміти і наслідки такого кроку для двосторонніх відносин і в цілому європейської архітектури безпеки".

На цьому ахінея Захарової не зупинилася. Представниця МЗС Росії впевнена, що Швеції і Фінляндії стануть "натовською передовою" і "відмовляться від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони і зовнішній політиці".

Швеція та Фінляндія розпочали зближення з НАТО

Швеція та Фінляндія вирішили розпочати курс у НАТО на тлі російського вторгнення в Україні.

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що країна готова подати заявку на вступ до Альянсу вже влітку 2022 року.

Її колега з Фінляндії Санна Марін також заявила, що країна планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом найближчих тижнів.

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