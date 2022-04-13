Прем'єр-міністерка Швеція Магдалена Андерссон уже ухвалила рішення про приєднання до НАТО. Тоді як уряд країни має на меті подати заявку на вступ наприкінці червня. Саме тоді відбудеться саміт Альянсу в Мадриді.

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Швеція все ближе до НАТО

Відповідну заяву твердження оприлюднила шведська газета Svenska Dagbladet у колонці політичного оглядача у день, коли прем'єр-міністерка Швеції має зустрітися з її колегою з Фінляндії Санною Марін. Зустріч запланована у Стокгольмі, на якій вони прагнуть обговорити новий звіт Фінляндії щодо безпеки.

До теми! Водночас соціал-демократи анонсували спеціальну зустріч керівного комітету партії на 24 травня, на якій вони можуть ухвалити рішення про підтримку рішення приєднання країни до НАТО.

Згідно з даними Aftonbladet, ця зустріч стане кульмінацією внутрішньої дискусії партії, яка тривала останні 6 тижнів, й межуватиме з трьома національними нарадами з питань політики безпеки та зустріччю всіх 26 голів округів у Стокгольмі 23 травня.

До цього питання потрібно ставитися з повагою, якої воно вимагає. Досі є багато людей, які сформувалися навколо позиції, яку займає Улоф Пальме (шведський політик, який критикував дії США та СРСР – ред,),

– повідомило джерело, яке, як стверджує газета, займає центральне положення у партії.

Крім того, джерело додало, що наразі невідомо, чи буде ухвалено рішення щодо НАТО на цій зустрічі, але вже зрозуміло, що від цього буде багато, що залежати. Шведські демократи в понеділок скликали аналогічне позачергове засідання свого партійного комітету, на якому лідер партії Джиммі Окесон отримав мандат на просування членства в НАТО.

Це означає, що зараз більшість у шведському парламенті виступає за вступ до організації безпеки. Проте соціал-демократи вважають, що для ухвалення остаточного рішення варто, щоб його підтримали 75% парламентарів, тобто кваліфікована більшість.

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