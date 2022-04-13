За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії з Маріуполя виїхало приблизно 100 тисяч цивільних. Ще за допомогою гуманітарного коридору вдалося вивезти ще орієнтовно 150 тисяч людей.

Варте уваги Росія хоче організувати централізоване командування військами, – британська розвідка

Мер Маріуполя про ситуацію у місті

Вадим Бойченко заявив, що наразі у місті все ще залишається понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію. В околицях Маріуполя досі залишається 50 – 70 тисяч осіб. Це з врахуванням окупованого Бердянська.

Він додав, що над питанням евакуації працює і президент України, і профільний міністр Ірина Верещук та очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Всі працюють. Але наголошую на тому, що багато що залежить від Російської Федерації,

– додав міський голова Маріуполя.

Цікаво – У руїнах в Бородянці знайшли кошеня: дивитися відео