У Фінляндії заявили, що під час розгляду рішення існують ризики з боку Росії

Про рішення щодо можливої заявки на вступ до НАТО оголосила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Відповідна заява Марін пролунала на пресконференції зі шведською колегою Магдаленою Андерссон.

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Очільниця фінського уряду заявила, що все змінило вторгнення Росії в Україну. Через російську агресію люди у Фінляндії та Швеції підтримують курс у НАТО.

Все змінилося, коли Росія вторглася в Україну. Думки людей у Фінляндії, а також у Швеції, змінилися дуже сильно через російські дії. Це дуже чітко видно. І це призвело до дискусії про наш безпековий вибір, про членство в НАТО,

– сказала Марін.

За словами Марін, уряд передасть парламенту документ, який аналізує різні опції для безпеки Фінляндії. Після цього, за її словами, відбудуться дебати.

Фінська прем'єр-міністерка вважає, що рішення щодо курсу країни буде ухвалено протягом декількох тижнів.

"Я не буду давати жодних термінів, коли ми ухвалимо рішення. Але я думаю, що це відбудеться досить швидко, протягом тижнів, не місяців. Думаю, всі партії, парламентські групи і президент зроблять так, щоб рішення було протягом найближчих тижнів", – сказала Марін.

Прем'єрка зауважила, що під час процесу існують ризики з боку Росії. Та, за її словами, не потрібно боятися приймати рішення.

І коли передавали звіт парламенту ми також аналізували ці ризики: гібридні загрози, кібератаки, спроби впливу у різних сферах. Але ми не повинні боятися приймати рішення,

– резюмувала вона.

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