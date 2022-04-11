Членство Фінляндії та Швеції в НАТО зараз активно обговорюють. Американські чиновники зазначають, що війна, яку розпочав президент Росії Володимир Путін, була великою стратегічною помилкою.

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Фінляндія та Швеція можуть цьогоріч стати членами НАТО

Через вторгнення Росії в Україну Фінляндія та Швеція можуть приєднатися до НАТО вже влітку. У США розраховують на крок, який розтягне російські війська і розширить Альянс з 30 до 32 членів.

Американські посадовці заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було "темою розмов і кількох сесій" під час переговорів між міністрами закордонних справ НАТО минулого тижня.

Як це може бути чимось, крім масштабної стратегічної помилки Путіна?,

– зауважив один з високопосадовців США.

Очікують, що Фінляндія подасть заявку в червні, а Швеція – одразу після неї, попри попередження Росії, що членство призведе до "знищення країни". Це трапилося після того, як прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що настав час переглянути свою позицію щодо НАТО, а шведська лідерка Магдалена Андерссон відмовилася виключити заявку.

Фінляндію, яка має довгий кордон з Росією, захопила Червона армія у 1939 році. Країна не була членом оборонного альянсу часів холодної війни, а замість цього вважала за краще організувати власний захист.

Проте після вторгнення Росії в Україну фінські ЗМІ провели опитування громадської думки. Вони показали, що більшість зараз виступає за приєднання до НАТО. Своєю чергою, Швеція наразі проводить огляд своєї безпеки, який мають завершити наприкінці квітня.

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