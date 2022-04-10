Міністри оборони Фінляндії та Швеції заперечили проведення таких переговорів між сторонами.

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Чутки про створення альянсу з оборони

Ця тема виникла після заяви заступника очільника парламентського комітету із закордонних справ Ерккі Туоміоя. Він повідомив, що глава Міністерства оборони Швеції нібито звернувся із пропозицією до свого колеги з Фінляндії щодо створення спільного оборонного союзу, як альтернатива для НАТО. Крім того, в цьому об'єднані певну роль відводили й для США.

Міністр оборони Швеції Петер Хульквіст заперечив цю заяву, а також додав, що такої пропозиції "на столі" немає. Схожу заяву зробили у Фінляндії. Очільник Міністерства оборони Антті Кайкконен теж заявив, що таких переговорів немає. Фінський міністр оборони додав, що вони продовжать зміцнювати свою співпрацю зі Швецією, проте наразі не йдеться про спільний альянс з оборони.

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