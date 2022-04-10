Гроші підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та відновлення інфраструктури. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До речі Україна розпочала роботу над планом відновлення країни, – Шмигаль

Куди спрямували гроші

400 мільйонів гривень для Київської області,

По 250 мільйонів Чернігівській та Сумській областям.

Ще 100 мільйонів для Житомирщини.

Що робитимуть

Найперше ремонтуватимуть інженерні мережі та системи для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також розбиратимуть руйнування, мінятимуть дахи, вікна та двері. Також ліквідуватимуть вибоїни на дорогах та інші першочергові потреби.

Розпорядником грошей будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. Процес координуватиме Міністерство розвитку громад та територій.

Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги,

– підсумував Шмигаль.

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