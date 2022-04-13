В Финляндии заявили, что при рассмотрении решения существуют риски со стороны России

О решении относительно возможной заявки на вступление в НАТО объявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Соответствующее заявление Марин прозвучало на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.

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Глава финского правительства заявила, что все изменило вторжение России в Украину. Из-за российской агрессии люди в Финляндии и Швеции поддерживают курс в НАТО.

Все изменилось, когда Россия вторглась в Украину. Мнения людей в Финляндии, а также в Швеции изменились очень сильно из-за российских действий. Это очень ясно видно. И это привело к дискуссии о нашем выборе безопасности, о членстве в НАТО,

– сказала Марин.

По словам Марин, правительство передаст парламенту документ, анализирующий различные опции для безопасности Финляндии. После этого, по ее словам, последуют дебаты.

Финская премьер-министр считает, что решение касаемо курса страны будет принято в течение нескольких недель.

"Я не буду давать никаких сроков, когда мы примем решение. Но я думаю, что это произойдет достаточно быстро, в течение недель, не месяцев. Думаю, все партии, парламентские группы и президент сделают так, чтобы решение было в ближайшие недели", – сказала Марин.

Премьер отметила, что во время процесса существуют риски со стороны России. Но, по ее словам, не нужно бояться принимать решение.

И когда передавали отчет парламенту, мы также анализировали эти риски: гибридные угрозы, кибератаки, попытки влияния в различных сферах. Но мы не должны бояться принимать решения,

– резюмировала она.

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