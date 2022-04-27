За її словами, їх цікавить сухопутний коридор з Криму. При цьому росіяни не полишають цілі завоювати всю територію України. Проте, згідно з їх стратегією, починати треба зі Сходу та Півдня України. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Рада.

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"Тут потрібно розуміти, що Україна не є кінцевою метою. Вони, швидше за все, готують тут плацдарм для того, щоб рухатися далі. Принаймні згідно з ознаками обʼєктів, які вони знищують і як вони це роблять – видно, що залишають частину військової інфраструктури саме для себе", – пояснила Ганна Маляр.

Придністровʼя

Заступниця міністра оборони повідомила, що росіянам цікава територія Придністровського регіону Молдови. Вони готові її використовувати, можливо, щоб рухатися далі й в сторону всієї території Молдови, або, щоб здійснювати агресію вбік України.

Тут основне треба розуміти задум Путіна. Задум – це не Україна, як кінцева мета. Дуже важливо, щоб це розуміла Молдова, а вони це розуміють,

– повідомила Ганна Маляр.

"А також, щоб це розуміли, інші радянські республіки. Тому що Путін зараз буде використовувати ситуацію, яка склалася, для того, щоб розширити свій власний фронт", – додала Маляр.

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