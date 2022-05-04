Європейський союз допоможе армії Молдови

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови. За його словами, вони планують збільшити підтримку країни.

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Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на 7 мільйонів євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши збройним силам додаткове військове обладнання,

– заявив Шарль Мішель.

Він не сказав, на яку суму буде надана допомога та яке обладнання передадуть.

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