Європейський союз допоможе армії Молдови
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови. За його словами, вони планують збільшити підтримку країни.
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Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на 7 мільйонів євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши збройним силам додаткове військове обладнання,
– заявив Шарль Мішель.
Він не сказав, на яку суму буде надана допомога та яке обладнання передадуть.
Ситуація в Молдові: коротко
- 3 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Родини офіцерів російських військ у Придністров'ї готують до евакуації. А збройні формування наразі функціонують у посиленому режимі.
- Росіяни продовжують нагнітати ситуацію у невизнаному Придністров'ї. Там активно поширюють інформацію про нібито загрозу з боку України.
- У британському виданні The Times повідомили, що Росія таки вирішила напасти на Молдову.
- 1 травня стало відомо про "екстренний випуск" газети у квазіреспубліці, де йдеться про "криваві теракти" та опубліковане звернення до Путіна.
- НАТО допускає нові провокації у невизнаному Придністров'ї. В Альянсі вважають, що їхня мета – створити додаткові проблеми для України.
- Офіційні делегації Кишинева та невизнаного Придністров'я зустрілись у Варниці 28 квітня. Вони провели перемовини через останні провокації.
- У невизнаному Придністров'ї, де розміщені війська Росії, відбулося декілька провокацій. Через це люди в паніці тікають углиб Молдови.
- У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря.
- На тлі напруженої ситуації у Придністров'ї президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії.
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