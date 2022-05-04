Европейский союз поможет армии Молдовы
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции во время визита в Молдову. По его словам, они намерены увеличить поддержку страны.
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Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке 7 миллионов евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив вооруженным силам дополнительное военное оборудование,
– заявил Шарль Мишель.
Он не сказал, на какую сумму будет предоставлена помощь и какое оборудование будет передано.
Ситуация в Молдове: коротко
- 3 мая Генштаб ВСУ сообщил, что семьи офицеров российских войск в Приднестровье готовят к эвакуации. А вооруженные формирования сейчас функционируют в усиленном режиме.
- Россияне продолжают нагнетать ситуацию в непризнанном Приднестровье. Там активно распространяют информацию о якобы угрозе со стороны Украины.
- В британском издании The Times сообщили, что Россия решила напасть на Молдову.
- 1 мая стало известно об "экстренном выпуске" газеты в квазиреспублике, где речь идет о "кровавых терактах" и опубликованном обращении к Путину.
- НАТО допускает новые провокации в непризнанном Приднестровье. В Альянсе считают, что их цель – создать дополнительные проблемы для Украины.
- Официальные делегации Кишинева и непризнанного Приднестровья встретились в Варнице 28 апреля. Они провели переговоры о последних провокациях.
- В непризнанном Приднестровье, где расположены войска России, прошло несколько провокаций. Поэтому люди в панике убегают вглубь Молдовы.
- В Минобороны предупредили, что Россия может использовать Приднестровье, чтобы лишить Украину выхода к морю.
- На фоне напряженной ситуации в Приднестровье президент Молдовы Майя Санду признала, что у страны нет боеспособной армии.
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