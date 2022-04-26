Росія створює провокації в Придністров'ї, щоб відкрити додатковий фронт на Одещині. Це змусить ЗСУ перемістити сили в цьому напрямку та послабити позиції в Миколаївській області, розповіли в Центрі протидії дезінформації.

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Придністров'я, на думку Центру, послідує прикладу Білорусі та підтримає Росію без вступу в активні бойові дії.

Також у відомстві припустили, що другою причиною провокацій може бути виправдання дій Росії в Україні.

Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, Росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат,

– написали у Центрі протидії дезінформації.

Ще однією причиною Центр називає відведення світової уваги від Маріуполя, де вчергове знайшли братські могили українців. Так Росія хоче "замести сліди" геноциду українців та воєнних злочинів окупантів.

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