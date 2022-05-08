Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины от 8 мая. Таким образом государство-агрессор пытается создать еще один фронт на южной границе Украины.
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Россия пытается обострить конфликт
По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Бессарабском направлении обостряется.
Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная",
– говорится в сводке.
В то же время, по данным Генштаба, Россия пытается изолировать южные регионы Украины. Так, в акваториях Черного и Азовского морей вражеская армия ведет разведку, а также систематически открывает огонь по Приморскому направлению.
Генштаб добавляет, что противник продолжает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне. Немалые усилия врага направлены на продолжение наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Кроме того, враг не прекращает блокаду подразделений защитников Мариуполя в районе завода "Азовсталь".
Ситуация в Приднестровье: последние новости
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прогнозирует, что Россия попытается объявить Приднестровье "независимым государством". Так государство-агрессор будет пытаться дестабилизировать ситуацию и вокруг Украины.
- Сейчас в Приднестровье продолжают терроризировать местное население. В регионе начали распространять фейки о выстрелах, которые якобы кто-то слышал со стороны Украины. По мнению украинской разведки, это делают для того, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт на еще одном направлении.
- В украинской разведке также сообщали, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, чтобы обвинить в этом Украину.
- Впервые о вводе в полную боевую готовность войск Приднестровья Генштаб ВСУ сообщил 6 мая. Тогда в ведомстве подчеркнули, что личный состав непризнанного государства готов к наступлению.
- Украинские контрразведчики также заявляют, что Россия может напасть на Молдову или же признать независимость Приднестровья. Не исключено, что это случится во время выступления Путина 9 мая. Разведка западных стран считает, что в Кремле уже подготовили план вторжения в Молдову.
- На фоне напряженной ситуации, официальные делегации Кишинева и непризнанного Приднестровья провели дипломатическую встречу.
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