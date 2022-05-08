Окупанти організували собі таку точку на "Шлаковій горі". Транспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 7 ранку.

До теми Основний напрямок удару – Донбас: карта бойових дій станом на 8 травня

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що кожну паузу окупанти використовують для посилення власних позицій для штурму Азовсталі.

Тож він висловив сподівання, що українських захисників вдасться якнайшвидше евакуювати з території заводу.

Щиро сподіваюсь, що другий етап евакуації, анонсований Президентом з "Азовсталі" надасть можливості врятувати наших Захисників,

– написав Андрющенко.

Азовцям терміново потрібна допомога

На території заводу більш ніж 500 поранених військових, яким терміново потрібна медична допомога. На заклики української влади евакуювати з території заводу й захисників Маріуполя в ООН заявили, що не можуть взяти на себе відповідальність за порятунок військових або поранених з "Азовсталі".

6 травня активісти створили петицію, де вимагають ООН та світових лідерів негайно розпочати евакуацію всіх цивільних, поранених, тіл загиблих та українських військових із заблокованого Маріуполя. Тим часом рахунок йде на години. Українські захисники тримаються з останніх сил – вони не мають належного лікування й у них вже добігають кінця запаси їжі. А сили противника значно переважають.

Ситуація на "Азовсталі": головне про штурм заводу

1 травня, після того, як оголосили про евакуацію першої групи цивільних, росіяни знову стали гатити по "Азовсталі" попри оголошений режим тиші.

2 травня внаслідок бомбардування заводу загинули 2 цивільні жінки. Пізніше азовці дістали з-під завалів близько сотні громадян.

3 травня росіяни почали штурм "Азовсталі", а 4 травня вже прорвалися на його територію. Тоді зв'язку із захисниками "маріупольської фортеці" не стало.

Ввечері командир полку "Азов" Денис Прокопенко вийшов на зв'язок і повідомив, що тривають дуже важкі бої. Але українці бійці продовжують виконувати наказ й тримати оборону.

5 травня, командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" наголосив повідомив, що потрібно подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках без належного лікування.

Окупанти блокують наших захисників на території заводу й обстрілюють та бомбардують споруди з усієї наявної у них зброї.

За інформацією ЗМІ, наразі в Маріуполі перебувають близько 2 тисяч російських військових, решту перекинули на інші напрямки в Східній операційній зоні.

До теми – постріли на "Азовсталі" можуть глушити під час параду у Маріуполі: дивіться відео