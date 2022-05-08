Оккупанты организовали себе такую точку на "Шлаковой горе". Транспортировка началась сразу после завершения обстрелов в 7 утра.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что каждую паузу оккупанты используют для усиления собственных позиций для штурма Азовстали.

Он выразил надежду, что украинских защитников удастся как можно быстрее эвакуировать с территории завода.

Искренне надеюсь, что второй этап эвакуации, анонсированный Президентом из "Азовстали", позволит спасти наших Защитников,

– написал Андрющенко.

Азовцам срочно нужна помощь

На территории завода более 500 раненых военных, которым срочно нужна медицинская помощь. На призывы украинских властей эвакуировать с территории завода и защитников Мариуполя в ООН заявили, что не могут взять на себя ответственность за спасение военных или раненых из "Азовстали".

6 мая активисты создали петицию, где требуют ООН и мировых лидеров немедленно приступить к эвакуации всех гражданских, раненых, тел погибших и украинских военных из заблокированного Мариуполя. Тем временем счет идет на часы. Украинские защитники держатся из последних сил – у них нет должного лечения и уже подходят к концу запасы еды. А силы противника значительно превосходят.

Ситуация на "Азовстали": главное о штурме завода

1 мая, после того, как объявили об эвакуации первой группы гражданских, россияне снова стали бить по "Азовстали", несмотря на объявленный режим тишины.

2 мая в результате бомбардировки завода погибли 2 гражданские женщины. Позже азовцы извлекли из-под завалов около сотни граждан.

3 мая россияне начали штурм "Азовстали", а 4 мая прорвались на его территорию. Тогда связи с защитниками "мариупольской крепости" не стало.

Вечером командир полка "Азов" Денис Прокопенко вышел на связь и сообщил, что идут очень тяжелые бои. Но украинские бойцы продолжают выполнять приказ и держать оборону.

5 мая командир полка "Азов" капитан Святослав Паламар "Калина" подчеркнул, что нужно позаботиться о раненых солдатах, которые умирают в страшных муках без должного лечения.

Оккупанты блокируют наших защитников на территории завода и обстреливают и бомбят здания из всего имеющегося у них оружия.

По информации СМИ, в настоящее время в Мариуполе находятся около 2 тысяч российских военных, остальных перебросили на другие направления в Восточной операционной зоне.

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