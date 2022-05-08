На цьому президент України Володимир Зеленський наголосив під час звернення до українців у День пам'яті та примирення, коли наша держава згадує жертв Другої світової війни, повідомляє 24 канал.

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Росія перевершує вчителя та зсуває його з п'єдесталу найбільшого зла

Зеленський відзначив, що Росія фанатично наслідує нацистський режим, його ідеї, дії, слова та символи.

Маніакальне до деталей – відтворення його звірств та "алібі", що начебто надають злу священну мету. Повторення його злочинів та навіть спроби перевершити вчителя та посунути його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства,

– сказано у зверненні президента, записаному у зруйнованій Бородянці.

У емоційному зверненні президент наголосив, що росіяни щодня встановлюють рекорд із ксенофобії, ненависті та расизму, а також – кількості жертв, до якої вони можуть призвести.

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Він додав, що "Ніколи знову" – це гімн цивілізованого світу, проте Росія спотворила цю фразу нотами сумніву, розпочавши свою смертельну арію зла.

І це зрозуміло усім країнам, які побачили жахи нацизму на власні очі, а сьогодні відчувають моторошне дежавю,

– додав Зеленський.

День пам'яті та примирення в Україні

День перемоги в Україні не святкують з 2016 року. У радянські часи 9 травня використовували як елемент пропаганди. Комуністичний російський режим перетворив цю дату у знакову й щороку в цей день демонструє світу "свою силу" на масштабних парадах.

Наша держава відійшла від святкування цього дня. Натомість Україна приєдналась до цивілізованого світу й відзначає День пам'яті та примирення 8 травня. У цей день вшановуються подвиги українського народу та його визначний внесок в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні.

Плани Росії на 9 травня

Натомість Росія продовжує традицію залякування світу. Цьогоріч, як і раніше, Путін виступатиме на Червоній площі перед парадом військових, серед танків, ракет і міжконтинентальних балістичних ракет.

Повідомляється, що в Росії пролетять надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та літак "судного дня". У країні-агресорці також планують, що у марші Червоною площею візьмуть участь 11 тисяч російських військових.

Утім, попри всю помпезність події, цьогоріч Росія залучила до параду значно менше техніки та людей, ніж торік.

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