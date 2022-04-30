У тамтешньому міноборони не збираються пояснювати реальні причини, чому цьогорічний парад буде менш численним. Нібито запевняють, що усе за планом
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Наскільки "звузиться" парад
Найменше буде і людей, і техніки. Судячи з інформації про склад парадних колон, у параді 2022 року братиме участь 129 одиниць військової техніки. Тоді як у 2021 році у ньому брала участь 191 військова машина.
У пішому строю площею пройдуть приблизно 10 тисяч людей. Сюди навіть мусять запхати й дітей з "путінюгенда" – воєнізованого руху "Юнармія". Тоді як 2021 році у параді брали участь 12 тисяч людей.
На Червоній площі не покажуть й деякі типи військової техніки, які брали участь у параді 2021 року:
- танки Т-80БВМ,
- самохідно-артилерійські установки 2С35 "Коаліція-СВ",
- важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепек" – вони саме беруть участь у бойових діях в Україні.
- машини інженерної системи дистанційного мінування "Уповільнення ",
- зенітний комплекс "Панцир-С" – росіяни їх теж використовують у війні,
- а також всі машини Росгвардії.
Реальна причина, чому парад буде менш численним
Давно відомо, що у Росії приховують втрати на війні в Україні. Тож, очевидно, що нікому іти вихвалятись зброєю, оскільки багато російських солдатів уже мертві. Тож мусять посилати дітей.
Цьогорічне 9 травня "особливе"
- Щороку 9 травня росіяни влаштовували буквально феєричне свято на честь "перемоги над нацизмом". Замість гасел "Ніколи знову!", росіяни використовували "Можемо повторити!".
- Та цьогоріч святкування 9 травня буде зовсім іншим. Наприклад у Латвії замість Дня перемоги буде день жалоби за всіма загиблими на війні з Росією українцями.
- В Ізраїлі скасували традиційний парад ветеранів. Також парад не проводитиме Казахстан. Навіть у невизнаному Придністров'ї параду цьогоріч не буде.
- Варто зауважити, що за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях росіяни викрадають чоловіків призовного віку. Їх можуть використати 9 травня, як "військовополонених".
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