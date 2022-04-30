В местном минобороны не собираются объяснять реальные причины, почему нынешний парад будет менее многочисленным. Вроде бы уверяют, что все по плану

Внимание Россия будет позориться на параде 9 мая наедине: не зовут даже Лукашенко

Насколько "сузится" парад

Меньше будет и людей, и техники. Судя по информации о составе парадных колонн, в параде 2022 будет участвовать 129 единиц военной техники. В то время как в 2021 году в нем участвовала 191 военная машина.

В пешем строю по площади пройдут примерно 10 тысяч человек. Сюда даже должны запихать и детей из "путинюгенда" – военизированного движения "Юнармия". В то время как в 2021 году в параде принимали участие 12 тысяч человек.

На Красной площади не покажут и некоторые типы военной техники, участвовавшие в параде 2021:

танки Т-80БВМ,

самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ",

тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" – они как раз участвуют в боевых действиях в Украине.

– они как раз участвуют в боевых действиях в Украине. машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление",

зенитный комплекс "Панцирь-С" – россияне их тоже используют в войне,

– россияне их тоже используют в войне, а также все машины Росгвардии.

Реальная причина, почему парад будет менее многочисленным

Известно, что в России скрывают потери на войне в Украине. Поэтому очевидно, что некому идти хвастаться оружием, поскольку многие русские солдаты уже мертвы. Так что должны посылать детей.

Внимание! С начала полномасштабной военной агрессии России ее армия потеряла 23 тысяч солдат в Украине. В России же говорят, что им "неизвестно точное количество". Официально отчитались только 25 марта, и то говорилось о гибели 1 351 военнослужащего.

Нынешнее 9 мая "особое"

Каждый год 9 мая россияне устраивали буквально феерический праздник в честь "победы над нацизмом". Вместо лозунгов "Никогда снова!", россияне использовали "Можем повторить!".

Но в этом году празднование 9 мая будет совсем другим. Например, в Латвии вместо Дня победы будет день траура по всем погибшим на войне с Россией украинцам.

В Израиле отменили традиционный парад ветеранов. Также парад не будет проводить Казахстан. Даже в непризнанном Приднестровье парада в этом году не будет.

Следует заметить, что по данным разведки, на временно оккупированных территориях россияне похищают мужчин призывного возраста. Их могут использовать 9 мая как "военнопленных".

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