В Генштабе ВСУ сообщили, что в Приднестровье ввели "красный" уровень террористической опасности.

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Личный состав силовых структур региона перевели на "казарменное состояние", также там ужесточили контроль на блокпостах.

Известно, что в Приднестровье из-за опасности от России пришлось отменить подготовку к проведению праздничного парада на 9 мая.

Кстати, советник председателя ОП Алексей Арестович говорит, что Украина даже при актуальных условиях могла бы взять под контроль Приднестровье, но это возможно только по запросу Молдовы. Он подчеркнул, что судьба Молдовы небезразлична Украине.

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