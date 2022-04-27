Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Он подчеркнул, что Молдова – ближайшая соседка, судьба которой небезразлична Украине.
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Мы всегда с молдавским народом стояли, стоим и будем стоять, поэтому они к нам могут обращаться за помощью,
– сказал Арестович.
Украина бы справилась
В то же время, он убежден, что если говорить теоретически, то Украина в состоянии занять Приднестровье.
Как-нибудь и справились бы, это территория суверенной Молдовы, мы даже не можем позволить себе подобного рода заявлений. Только после обращения молдавской стороны. Но мы справимся, если понадобится,
– добавил советник главы ОП.
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что оккупанты, находящиеся на территории непризнанного Приднестровья, приведены в полную готовность и усиленный режим несения службы.
Перед этим в Приднестровье раздалось несколько взрывов. По данным письма "чиновников" Приднестровья, обнародованного украинской разведкой, обстрелы были спланированной провокацией России.
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