О том, что никого из иностранных лидеров якобы не пригласили в Москву, заявил рупор Кремля Дмитрий Песков. Его активно цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Парад будет даже без Лукашенко

В Кремле не хотят признавать, что ни один мировой лидер по собственной воле и не приехал бы на парад в страну, которая развязала самую масштабную войну со времен Второй мировой. Песков говорит, что Россия якобы сама решила не приглашать никого, потому что "дата не юбилейная".

Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, святой для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали,

– заявил Песков.

Но действительно удивляет то, что на параде никто не покажет, откуда на Беларусь готовили нападение: Кремль не пригласил даже едва ли не единственного союзника – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Нынешнее 9 мая "особенное"

Каждый год 9 мая россияне устраивали буквально феерический праздник в честь "победы над нацизмом". Вместо лозунгов "Никогда снова!", россияне использовали "Можем повторить!". Этот день едва ли не самый большой для россиян праздник, на котором ежегодно Путин отмечается цинизмом, преуменьшая достижения других народов в борьбе с нацистами.

Но в этом году празднование 9 мая будет совсем другим. Например, в Латвии вместо Дня победы будет день траура по всем погибшим на войне с Россией украинцам.

В Израиле отменили традиционный парад ветеранов. Также парад не будет проводить Казахстан. Да что там говорить, даже в квазиреспублике Приднестровья парада в этом году не будет.

Однако следует отметить, что по данным разведки, на временно оккупированных территориях россияне похищают мужчин призывного возраста. Их могут использовать 9 мая как "военнопленных".

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