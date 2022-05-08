Президент записав звернення на фоні обстріляної дев'ятиповерхівки у Бородянці. Про це повідомляє 24 канал.

Зауважте Релігія "побєдобєсія", або Чому 9 травня може стати спусковим гачком для Путіна

Тепер залишилося тільки "Знову"

Володимир Зеленський зазначив, що весь цивілізований світ, який згадує всіх жертв нацизму в Другій світовій війні, цього дня каже "Ніколи знову". Однак слово "Ніколи" стерли 24 лютого ударами ракет, які розбудили всю Україну. Тому тільки залишилося "Знову".

Глава держави зазначив, що для багатьох українців, попри травень на календарі, досі триває лютий.

Чи може бути чорно-білою весна? Чи може бути вічним лютий? Чи можуть золоті слова втратити ціну? На жаль, Україна знає відповіді на всі ці запитання. На жаль, ці відповіді – так,

– наголосив Зеленський.

Чим Росії загрожувала Бородянка

Володимир Зеленський продемонстрував наслідки російського злочину у Бородянці. Своє звернення глава держави записав на фоні обстріляного та обгорілого будинку, наголосивши, що це не військовий об'єкт і не секретна база.

Президент зазначив, що таке питання є безглуздим, однак цікаво, чим "другій армії світу" загрожувала Бородянка? Чому на неї окупанти скидали 250-кілограмові фугасні бомби, через що місто просто оніміло.

Глава держави наголосив, що у Бородянці жили люди, котрі докладали всіх зусиль для перемоги над нацизмом. Тут і гинули мирні мешканці, яких колись убивали нацисти. Однак тоді люди боролися за мир та спокій, майбутнє своїх дітей та за життя, яке було у селищі до 24 лютого.

Уявіть, як у кожній із цих квартир люди лягали спати. Бажали одне одному на добраніч. Вимикають світло. Обіймають коханих. Заплющують очі й мріють про щось. Настає повна тиша. Вони всі засинають, не знаючи, що не всі прокинуться. Вони міцно сплять, їм сниться щось приємне. Та через кілька годин їх розбудять вибухи ракет,

– розповів Зеленський.