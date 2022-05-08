Об этом свидетельствуют статистические данные по потере российской армии в Запорожской области, пишет областная военная администрация региона. Так, только за прошедшие сутки благодаря умелым действиям ВСУ было убито 142 оккупанта, еще 183 ранены.

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Понесли потери захватчики и в технике. За сутки были уничтожены 4 танка, 3 реактивные системы залпового огня "Град", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", один 120-миллиметровый миномет, 14 боевых бронированных машин, одна из которых – БММ "Тигр". Также известно, что наши защитники сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В то же время, жителей временно оккупированных населенных пунктов предупреждают о возможных провокациях на 9 мая.

Напомним, в Запорожье ввели удлиненный комендантский час. Он продлится с 19:00 воскресенья, 8 мая до 5:00 вторника, 10 мая. Городские власти напомнили, что соблюдение комендантского часа будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны.

Ситуация в Запорожской области: строительство за 8 мая

Спикер добавляет, что за минувшую ночь из-за нарушения правил комендантского часа задержан и доставлен в подразделения полиции 31 человек, среди которых 29 человек и 2 женщины. Также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан водитель, у которого изъято транспортное средство.

Потери врага Запорожье: коротко

В последние дни российские оккупанты не проводят активных наступательных действий на Запорожском направлении. Впрочем, враг продолжает открывать огонь, чтобы ограничить движение украинских войск.

7 мая ВСУ нанесли мощный удар вблизи населенного пункта Пологи. По результатам боя захватчики потеряли часть вооружения и техники и были вынуждены покинуть свои позиции.

Сообщается, что россияне понесли значительные потери. К примеру, во временно оккупированном населенном пункте Бурчак на Запорожье обнаружили 100 раненых захватчиков.

Также Вооруженные Силы Украины сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". В этом нашим защитникам помог зенитно-ракетный комплекс "Оса".

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