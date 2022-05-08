О таком совсем не досадном случае рассказали в 97 пехотном батальоне. Украинские военные отметили, что очень довольны такими действиями противника.

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Такие действия врага украинские военные поддерживают

Наши защитники отметили, что "Солнцепеком" враги фактически "выжгли рашистских оккупантов с украинской земли". В Пехотном батальоне подчеркнули: не против, чтобы такое повторилось.

Мы понимаем, что на майские традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады!

– добавили украинские воины.

В 97-ом Пехотном батальоне заверили, что продолжают уничтожать оккупантов на украинской земле. Они крепко держат оборону и выполняют приказы руководства.