Командование российской армии гибнет на передовой

Так, в британской разведке отметили, что успехам россиян продолжают мешать недостатки планирования и поддержки.

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Трудности с командованием и контролем, как и неуверенные действия войск на передовой, побудили старших командиров лично появляться на поле боя, наверное, чтобы лично брать на себя лидерство в операции,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствие командующих высшего уровня близко к передовой подвергает их значительному риску, и именно это привело к непропорционально большим потерям среди старших офицеров России в этой войне.

Это привело к тому, что силы медленнее реагируют на неудачи и не могут менять свой подход на поле боя,

– считают в британской разведке.

В ведомстве предположили, что эти проблемы будут сохраняться и дальше, ведь недостаток опыта оперативного командования у тех офицеров, которых назначают вместо убитых, может сыграть против россиян.

Убитые российские генералы

В результате нападения на Украину российские оккупанты потеряли большую часть не только личного, но и офицерского состава.

Еще в марте украинские защитники уничтожили, вероятно, пятую часть генералов России, которые руководят вторжением. Очевидно, что сейчас ликвидированного командования оккупантов стало больше.

Например, командующий 49-й общевойсковой армии генерал-лейтенант Яков Рязанцев погиб под Чернобаевкой.

Погиб также заместитель командующего 41-й общевойсковой армии генерал Андрей Суховецкий.

А также однофамилец главы генштаба – первый заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа России Виталий Герасимов.

Кроме того, есть тяжело раненные российские генералы. В частности, Сергей Нырков и Андрей Серицкий. Многих командующих армий кремлевское управление сняло с должностей.

Вероятно, на передовую приезжал и Герасимов

Недавно СМИ сообщили, что начальник генштаба России Валерий Герасимов лично ездил на фронт под Изюмом. Причина одна – неудовлетворительные планы по продвижению вперед. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Герасимов якобы получил осколочное ранение правой голени.

Впоследствии советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сказал, что есть подтверждение присутствия Герасимова в Харьковской области. В то же время склонялись к мысли, что генерала все-таки не ранили.

Детали – Герасимова ранили под Изюмом, – СМИ: смотрите видео