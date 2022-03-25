Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в ходе брифинга, передает 24 канал.

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Он подтвердил, что ВСУ уничтожили командующего 49 армией Южного военного округа России Якова Резанцева. Это произошло на аэродроме в Чернобаевке.

По его словам, также, вероятно, уничтожили военных 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ, потому что они в это время находились на этом аэродроме.

Брифинг Алексея Арестовича за 25 марта: смотрите видео

Известно, что 49-я общевойсковая армия РФ базируется на Ставрополе. Яков Резанцев стал ее командующим в августе 2020 года. Он раньше воевал в Сирии.

Кстати, Алексей Арестович рассказал, что ситуация в Киевской области остается неравномерной. Да, на северо-западном и северо-восточном направлениях области Украина имеет определенные успехи. А вот на севере Киевщины остается достаточно мощная группировка российских войск.