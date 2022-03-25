Ситуация в Киевской области
Ситуация в Киевской области остается неравномерной. По словам советника главы Офиса Президента, на северо-западном и северо-восточном направлениях Киевщины Украина имеет определенные успехи.
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А вот на север Киевской области – это территория, которая близка к границам с Беларусью. Там остается довольно мощная группировка российских войск.
Это значит, что туда мы доберемся, но еще не завтра,
– добавил Арестович.
Он подчеркнул, что Славутич отразил первое нападение врага. Территориальная оборона отогнала колонну противника и продолжает удерживать надежную оборону.
В то же время, как пояснил Алексей Арестович, в городе слышны артобстрелы, по городу стреляют. Это еще раз показывает, с какими идиотами мы воюем.
Советник главы ОП подтвердил, что город Славутич остается в изоляции, там остается немало российских войск. Однако украинская сторона ищет способы, как туда добраться.
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Алексей Арестович о ситуации в Киевской области: смотрите видео
Херсонское и Николаевское направления
На Херсонском направлении в военном отношении противнику становится плохо. Как напомнил Арестович, 24 марта там уничтожили командующего 49-й российской армии.
Советник главы ОП отметил, что Николаевскую область почти полностью очистили от вражеских сил. Поэтому теперь в Херсонской области противник переходит к обороне.
С военной точки зрения – у них там все плохо,
– добавил Арестович.
Он подчеркнул, что сейчас Херсон оказывает героическое сопротивление. В частности – в городе повесили огромный сине-желтый флаг. Это злит россиян, поэтому они прибегают к террору.
Советник главы ОП Арестович о Николаевской области: смотрите видео