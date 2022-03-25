Ситуація на Київщині

Ситуація у Київській області залишається нерівномірною. За словами радника голови Офісу Президента, на північно-західному та північно-східному напрямках Київщини Україна має певні успіхи.

Актуально 80% міста Ірпінь на Київщині вже звільнили, – МВС

А от на північ Київської області – це територія, яка близька до кордонів із Білоруссю. Там залишається доволі потужне угруповання російських військ. Туди ворог продовжує постачати свої сили.

Це означає, що туди ми доберемося, але ще не завтра,

– додав Арестович.

Він наголосив, що Славутич відбив перший напад ворога. Територіальна оборона відігнала колону противника й продовжує утримувати надійну оборону.

Водночас, як пояснив Олексій Арестович, у місті чути артобстріли, по місту стріляють. Це ще раз показує, з якими ідіотами ми воюємо.

Радник голови ОП підтвердив, що місто Славутич залишається в ізоляції, там залишається чимало російських військ. Однак українська сторона шукає способи, як туди дістатись.

Читайте також Мети не досягли: окупанти намагаються блокувати Чернігів та захопити Славутич

Олексій Арестович про ситуацію на Київщині: дивіться відео

Херсонський та Миколаївський напрямки

На Херсонському напрямку у воєнному відношенні противнику стає погано. Як нагадав Арестович, 24 березня там знищили командувача 49-ої російської армії.

Радник голови ОП зазначив, що Миколаївську область майже повністю очистили від ворожих сил. Тож тепер на Херсонщині противник переходить до оборони.

З військової точки зору – у них там все погано,

– додав Арестович.

Він підкреслив, що зараз Херсон чинить героїчний спротив. Зокрема – у місті повісили величезний синьо-жовтий прапор. Це злить росіян, тож вони вдаються до терору.

Радник голови ОП Арестович про Миколаївщину: дивіться відео