Містяни разом із міською владою не полишають надію повернути місто під контроль. Ледь не щодня херсонці дають зрозуміти окупантам різними способами, що їм тут не раді.

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Нагода для вивішення оновленого прапора

Місцеві жителі нагадують ворогу, що Херсон – українське місто. Цього разу вони це зробили демонстравним вивішенням українського стягу прямо на Херсонську міську раду.

Річ у тім, що у ніч, коли обстрілювали мерію Херсона, то перебили трос, на якому тримався державний прапор України. Сам стяг, до слова, уже зіпсувався із часом.

Сам прапор давно настав час замінити. Він вигорів і обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий,

– зазначив мер Херсона.

Херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив про вивішення прапора на своїй фейсбук-сторінці. "Добрий день, моє Місто-герою!" – написав він.

Херсонці вивісили український стяг / Фото з фейсбуку Ігоря Колихаєва

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