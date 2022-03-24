У Генштабі ЗСУ підтвердили, що окупанти хочуть захопити Славутич, який розташований на півночі Київської області.

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Як повідомили в "Енергоатомі", російські війська намагаються взяти Славутич штурмом. Наразі йде обстріл українських блокпостів з боку загарбників.

За їх даними, є чергова загроза артилерійського обстрілу.

Також ворог продовжує блокування міста Суми на Слобожанському напрямку. Водночас у напрямку на Харків активних дій російські військові не проводили. Основні зусилля зосередили на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

До слова, Вже місяць триває повномасштабна збройна агресія Росії проти України. Проте ворог щодня продовжує нести суттєві втрати, до війни вже залучають найманців та офіцерів запасу, а до військових частин направляють застарілу бронетехніку.

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