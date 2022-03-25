Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає 24 канал.

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Він підтвердив, що ЗСУ знищили командувача 49 армії Південного військового округу Росії Якова Рєзанцева. Це відбулося на аеродромі в Чорнобаївці.

За його словами, також, ймовірно, знищили військових 7-ої десантно-штурмової дивізії РФ, бо вони в цей час перебували на цьому аеродромі.

Брифінг Олексія Арестовича за 25 березня: дивіться відео



Відомо, що 49-та загальновійськова армія РФ базується на Ставрополі. Яків Рєзанцев став її командувачем у серпні 2020 року. Він раніше воював у Сирії.

До слова, Олексій Арестович розповів, що ситуація у Київській області залишається нерівномірною. Так, на північно-західному та північно-східному напрямках області Україна має певні успіхи. А от на півночі Київщини залишається доволі потужне угруповання російських військ.