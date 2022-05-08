Российского министра обороны просто "уберут". Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Шойгу уже "отбитая фигура", – Фейгин

"Наверное, Шойгу отправят в отставку, но не сейчас", – сказал Марк Фейгин.

В российском министерстве обороны, вероятно, всеми делами уже руководят заместители Шойгу, предположил правозащитник.

"Его тихо уберут. Ему под 70 лет, немного меньше Путина, поэтому для него это не будет болезненно. Он миллиардер, имеет огромное состояние", – считает Марк Фейгин.

Не думаю, что дойдет до того, что его отправят совсем в немилость. Но что смог, то сделал. Шойгу – это тоже уже "отбитая фигура", его не будет,

– сказал Марк Фейгин.

Он обратил внимание и на то, насколько редко российский министр стал появляться в публичном пространстве. В частности, что показали Шойгу фактически только на похоронах скандального Жириновского и на встрече с Путиным. Фейгин акцентировал, что повсюду вид Шойгу "тревожен".

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Российский министр обороны с начала войны стал слишком редко появляться в публичном пространстве. В СМИ неоднократно заявляли, что его состояние здоровья могло ухудшиться. Марк Фейгин даже предполагал, что на Шойге могли повесить военное поражение.

Впоследствии, после трех недель отсутствия, Шойгу прокомментировал войну против Украины. Вероятно, чтобы опровергнуть слухи о своей болезни. Однако международный обозреватель Иван Яковина считает, что на самом деле Шойгу только симулирует здоровье.

В конце апреля министр обороны России появился на видео во время встречи с Путиным. Той самой, где диктатор соврал о том, что штурмовать "Азовсталь" не будут. Но россиян снова заподозрили в использовании спецэффектов. В МВД Украины предположили, что Путин и Шойгу не встречались вживую.

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