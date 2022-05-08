Російського міністра оборони просто "приберуть". Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Зверніть увагу Українці укокошили 12 генералів: Шойгу та Герасимов – під прицілом

Шойгу вже "відбита фігура", – Фейгін

"Певно, Шойгу відправлять у відставку, але не зараз", – сказав Марк Фейгін.

У російському міністерстві оборони, ймовірно, всіма справами вже керують заступники Шойгу, припустив правозахисник.

"Його тихо приберуть. Йому під 70 років, трохи менший за Путіна, тож для нього це не буде болісно. Він мільярдер, має величезні статки", – вважає Марк Фейгін.

Не думаю, що дійде до того, що його відправлять зовсім в немилість. Але що зміг, те зробив. Шойгу – це теж вже "відбита фігура", його не буде,

– сказав Марк Фейгін.

Він звернув увагу й на те, наскільки рідко російський міністр почав з'являтись у публічному просторі. Зокрема, що показали Шойгу фактично лише на похоронах скандального Жиріновського та на зустрічі з Путіним. Фейгін акцентував, що всюди вигляд Шойгу "тривожний".

Зауважте "Весь зжатий, а руки вчепилися у стіл": що відбувалося з Путіним під час зустрічі зі Шойгу

Останні новини щодо Шойгу

Російський міністр оборони з початку війни почав надто рідко з'являтись у публічному просторі. У ЗМІ неодноразово заявляли, що його стан здоров'я міг погіршитись. Марк Фейгін навіть припускав, що на Шойгу могли повісити воєнну поразку.

Згодом, після трьох тижнів відсутності, Шойгу таки прокоментував війну проти України. Ймовірно, щоб спростувати чутки про свою хворобу. Проте міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що насправді Шойгу лише симулює здоров'я.

Наприкінці квітня міністр оборони Росії з'явився на відео під час нібито зустрічі з Путіним. Тій самій, де диктатор збрехав про те, що штурмувати "Азовсталь" не будуть. Але росіян знову запідозрили у використанні спецефектів. У МВС України припустили, що Путін та Шойгу не зустрічались наживо.

Марк Фейгін про ситуацію довкола Шойгу: дивіться відео