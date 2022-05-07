Скабеєва наслідує Жукова

Я розумію, що зараз 9 травня вони проведуть якийсь "парад", цілком можливо – з українськими військовополоненими в Маріуполі. Будуть усілякі ідіотські заходи в Мелітополі, в Генічеську – я це все чудово розумію.

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У мене перед очима – "план святкування" цього чудового колись свята. Так ось, особовий склад російської армії чим займатиметься найближчим часом? Дивитимуться документальні фільми про війну, а ще до Мелітополя приїдуть російські артисти. Ну, з артистами тут така справа…

Артистів у Росії багато. Наприклад, наша в минулому стара подруга Оля. Я кажу про одного з лідерів російської терористичної інформаційної спільноти – Ольгу Скабеєву. Вона пише про те, що завдяки даним американської розвідки, Україна власними руками знищила 12 російських генералів.

І ось ця любов до західної преси – вона досить вибіркова. Повідомленням про загибель 12 російських генералів Скабеєва засмучена, хоча мені здається, їй потрібно, якщо вже й цитувати газети англійською мовою, то треба почати з Daily Beast, яка повідомляє про те, що кадировці у Бородянці добивали тяжко поранених російських військових. А то чомусь Скабеєва, очевидно, думає, що рахувати рядовий склад – це нижче за її гідність. Ну, справді – баби ще народять. Так, Олю?

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Кожен ворог – під українським прицілом

У чому феномен російського с**кливого нацизму? Та все просто! Шойгу про якісь там "республіки" каже, намагаючись сховатися за ними. Сергію Кужугетовичу цього робити не варто. Ох, не варто. Тому що я все чудово розумію: хочеться сказати, що вас там немає, але ваших генералів знищують на святій українській землі.

Може тому начальник Генерального штабу, товариш Герасимов на цьому заході сидів з таким сумним ї**лом. Якщо укокошили 12 генералів, Герасимов запитує: "Дідько, що ж таке? Я ж теж генерал! Це ж західні ЗМІ повідомляли про те, що я нібито був у районі Ізюма".

Це що виходить – великий брат стежить за ним? Кожен із них думає, що буде далі. Шойгу та Герасимов розглядаються законною ціллю для України. Так-так, ви всі – під прицілом України.

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