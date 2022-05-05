Путін заляже на дно

Путін буцімто на якийсь час відсторониться. Замість нього хтось із його заступників проводитиме більш м'яку політику. Цілком вірогідний тактичний хід.

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Оголосити загальну мобілізацію? Малоймовірно. Хоча, я вже про війну говорив "малоймовірно", а Путін її почав. Все, що завгодно, може.

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Але в мене таке відчуття, що там після цього шокового стану, коли вони раптом усі, все оточення, і, схоже, сам Путін, зрозуміли, що вплуталися в щось незрозуміле, тобто фактично розпочали війну з усім іншим світом, у них виникло доволі розумне бажання відповзти, повернутися назад.

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Це видно з переговорів: тобто вони спочатку хотіли переговорів, але хотіли з вигідною позицією. Потім хотіли, але хотіли зберегти якесь відчуття, що їм ніби й не треба – вони й так переможуть. А зараз уже схоже на те, що істерично хочуть переговорів.

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