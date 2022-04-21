Ведучий 24 каналу наголосив, що бункерний дід нарешті виліз і зустрівся з Шойгу.

До теми Росіяни зрозуміли, що не можуть взяти "Азовсталь", – Арестович про заяви Путіна й Шойгу

Деталі розмови Путіна з Шойгу

За його словами, начебто Шойгу заявив, що Маріуполь вже захоплений, а Путін після цього віддав наказ відступити від "Азовсталі".

Виникає питання – в який спосіб Росія тоді змогла захопити Маріуполь, якщо Путін віддав наказ відступити від "Азовсталі"? І що взагалі означає те, що треба відступити від нього? Путін що, розписався в своєму безсиллі? Що немає кому атакувати "Азовсталь"?,

– запитує Артем Овдієнко.

Коротке пояснення! Шойгу 21 квітня відзвітував перед Путіним про "взяття Маріуполя". Є одне "але" – непідкорена окупантами "Азовсталь" з українськими захисниками. Тому глава Кремля наказав не штурмувати завод. При цьому він пояснив, що, мовляв, слід берегти життя російських військових.



Така причина викликає чималий сумнів, адже вже майже 21 тисячу окупантів ліквідували. Багато з тіл російських солдатів досі лежать на наших землях. Тож, це може бути просто чергова заява, Росія не вміє дотримуватися домовленостей.

Артема Овдієнка зацікавило і питання, куди подівся той довгий стіл, який завжди розділяв Путіна з його співрозмовниками? Тож, цілком можливо, що це просто монтаж – спочатку Путін сів за стіл, відзняли його, а потім прийшов Шойгу.

Нетипова поза Путіна під час зустрічі

Ведучий зауважив, що на відео помітно нетипову позу Путіна.

По-перше, він згорблений, зжатий. Взагалі втиснувся в крісло. По-друге, він руками вчепився у край столу. І тут виникає запитання – він настільки наляканий, що навіть при згадуванні Маріуполя і "Азову" отак себе поводить?,

– каже Овдієнко.

Ведучий запевнив, що вже не вперше Путін робить все можливе, щоб вільно не рухати руками, хоча насправді він дуже полюбляє жестикулювати.



Путін вчепився в край столу під час розмови з Шойгу / Скріншот з відео

"Весь час він просидів, тримаючи край столу. Що це може означати? А те, що у Путіна може бути хвороба Паркінсона – це хвороба, яка проявляється в неможливості контролювати тремор рук. І така хвороба не лікується. Є припущення, що президент Росії дійсно хворий", – додав журналіст.

Артем Овдієнко про поведінку Путіна під час зустрічі з Шойгу:



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