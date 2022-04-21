Ведучий 24 каналу наголосив, що бункерний дід нарешті виліз і зустрівся з Шойгу.

До теми Росіяни зрозуміли, що не можуть взяти "Азовсталь", – Арестович про заяви Путіна й Шойгу

Деталі розмови Путіна з Шойгу

За його словами, начебто Шойгу заявив, що Маріуполь вже захоплений, а Путін після цього віддав наказ відступити від "Азовсталі".

Виникає питання – в який спосіб Росія тоді змогла захопити Маріуполь, якщо Путін віддав наказ відступити від "Азовсталі"? І що взагалі означає те, що треба відступити від нього? Путін що, розписався в своєму безсиллі? Що немає кому атакувати "Азовсталь"?,
– запитує Артем Овдієнко.

Артема Овдієнка зацікавило і питання, куди подівся той довгий стіл, який завжди розділяв Путіна з його співрозмовниками? Тож, цілком можливо, що це просто монтаж – спочатку Путін сів за стіл, відзняли його, а потім прийшов Шойгу.

Нетипова поза Путіна під час зустрічі

Ведучий зауважив, що на відео помітно нетипову позу Путіна.

По-перше, він згорблений, зжатий. Взагалі втиснувся в крісло. По-друге, він руками вчепився у край столу. І тут виникає запитання – він настільки наляканий, що навіть при згадуванні Маріуполя і "Азову" отак себе поводить?,
– каже Овдієнко.

Ведучий запевнив, що вже не вперше Путін робить все можливе, щоб вільно не рухати руками, хоча насправді він дуже полюбляє жестикулювати.


Путін вчепився в край столу під час розмови з Шойгу / Скріншот з відео

"Весь час він просидів, тримаючи край столу. Що це може означати? А те, що у Путіна може бути хвороба Паркінсона – це хвороба, яка проявляється в неможливості контролювати тремор рук. І така хвороба не лікується. Є припущення, що президент Росії дійсно хворий", – додав журналіст.

Артем Овдієнко про поведінку Путіна під час зустрічі з Шойгу:


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