Ведущий 24 канала подчеркнул, что бункерный дед наконец-то вылез и встретился с Шойгу.
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Детали разговора Путина и Шойгу
По его словам, якобы Шойгу заявил, что Мариуполь уже захвачен, а Путин после этого отдал приказ отступить от "Азовстали".
Возникает вопрос – каким образом Россия тогда смогла захватить Мариуполь, если Путин отдал приказ отступить от "Азовстали"? И что вообще значит то, что нужно отступить от него? Путин что, расписался в своем бессилии? Что некому атаковать "Азовсталь"?,
– спрашивает Артем Овдиенко.
Артема Овдиенко заинтересовал и вопрос, куда девался тот длинный стол, который всегда разделял Путина с его собеседниками? Так что вполне возможно, что это просто монтаж – сначала Путин сел за стол, сняли его, а потом пришел Шойгу.
Нетипичная поза Путина во время встречи
Ведущий отметил, что на видео заметна нетипичная поза Путина.
Во-первых, он сгорбленный, сжатый. Вообще вжался в кресло. Во-вторых, он руками вцепился в край стола. И тут возникает вопрос – он настолько напуган, что даже при упоминании Мариуполя и "Азова" так себя ведет?
– говорит Овдиенко.
Ведущий заверил, что уже не первый раз Путин делает все возможное, чтобы свободно не двигать руками, хотя на самом деле он очень любит жестикулировать.
Путин вцепился в край стола во время разговора с Шойгу / Скриншот с видео
"Все время он просидел, держа край стола. Что это может означать? А то, что у Путина может быть болезнь Паркинсона – это болезнь, которая проявляется в невозможности контролировать тремор рук. И такая болезнь не лечится. Есть предположение, что президент России действительно больной", – добавил журналист.
Артем Овдиенко о поведении Путина во время встречи с Шойгу:
Ситуация в Мариуполе: главное
- В Мариуполе ситуация ухудшается с каждым днем. Россия постоянно обстреливает город из артиллерии, а также наносит ракетные и авиаудары. Мариуполь полностью разрушен. Завод "Азовсталь" также разбомблен. Под завалами остаются сотни людей.
- Россияне убили тысячи мирных жителей и отвезли в город мобильные крематории, чтобы скрыть свои преступления. Кроме того, Россия все время срывает гуманитарные коридоры и не позволяет вывозить людей на подконтрольные Украине территории. Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае гибели защитников Мариуполя на переговорах с Россией можно будет поставить точку.
- Президент Украины также сообщал, что Украина готова к любым форматам обмена людей из Мариуполя. В частности, предлагали обменять украинских гражданских и военных в городе на российских пленных, готовы отдать на замену даже кума Путина Медведчука.
- А Михаил Подоляк и Давид Арахамия заявили, что готовы лично приехать в Мариуполь на переговоры относительно эвакуации украинских бойцов. Заместитель командира полка "Азов" заверил, что военные готовы к эвакуации при поддержке третьей стороны.
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