Ведущий 24 канала подчеркнул, что бункерный дед наконец-то вылез и встретился с Шойгу.

К теме Россияне поняли, что не могут взять "Азовсталь", – Арестович о заявлениях Путина и Шойгу

Детали разговора Путина и Шойгу

По его словам, якобы Шойгу заявил, что Мариуполь уже захвачен, а Путин после этого отдал приказ отступить от "Азовстали".

Возникает вопрос – каким образом Россия тогда смогла захватить Мариуполь, если Путин отдал приказ отступить от "Азовстали"? И что вообще значит то, что нужно отступить от него? Путин что, расписался в своем бессилии? Что некому атаковать "Азовсталь"?,
– спрашивает Артем Овдиенко.

Артема Овдиенко заинтересовал и вопрос, куда девался тот длинный стол, который всегда разделял Путина с его собеседниками? Так что вполне возможно, что это просто монтаж – сначала Путин сел за стол, сняли его, а потом пришел Шойгу.

Нетипичная поза Путина во время встречи

Ведущий отметил, что на видео заметна нетипичная поза Путина.

Во-первых, он сгорбленный, сжатый. Вообще вжался в кресло. Во-вторых, он руками вцепился в край стола. И тут возникает вопрос – он настолько напуган, что даже при упоминании Мариуполя и "Азова" так себя ведет?
– говорит Овдиенко.

Ведущий заверил, что уже не первый раз Путин делает все возможное, чтобы свободно не двигать руками, хотя на самом деле он очень любит жестикулировать.


Путин вцепился в край стола во время разговора с Шойгу / Скриншот с видео

"Все время он просидел, держа край стола. Что это может означать? А то, что у Путина может быть болезнь Паркинсона – это болезнь, которая проявляется в невозможности контролировать тремор рук. И такая болезнь не лечится. Есть предположение, что президент России действительно больной", – добавил журналист.

Артем Овдиенко о поведении Путина во время встречи с Шойгу:


Ситуация в Мариуполе: главное

Видео по теме – Арестович ответил, что происходит на "Азовстали" в Мариуполе