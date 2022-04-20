І це ще раз пояснює його цілковиту відсутність в інфопросторі. Про це в ефірі 24 каналу розповів міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Насправді, Шойгу хворіє, дуже сильно хворіє,

– сказав Яковина.

За його словами, приблизно раз на 2 тижні його "накачують" ліками й випускають в ефір, щоб вимовив декілька фраз. Однак, вже потім його одразу відвозять в лікарню, припустив Яковина.

Це робиться для того, аби лише показати картинку, нібито усе під контролем.

"Скільки багато джерело говорить про те, що Шойгу хворіє, що я не вірю, що це не так. Симулюють здоров'я радше", – додав Яковина.