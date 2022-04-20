И это еще раз объясняет его полное отсутствие в инфопространстве. Об этом в эфире 24 канала рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

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На самом деле, Шойгу болеет, очень сильно болеет,

– сказал Яковина.

По его словам, примерно раз в 2 недели его "накачивают" лекарством и выпускают в эфир, чтобы произнести несколько фраз. Однако уже потом его сразу отвозят в больницу, предположил Яковина.

Это делается для того, чтобы показать картинку, будто все под контролем.

"Сколько много источников говорит о том, что Шойгу болеет, что я не верю, что это не так. Симулируют здоровье скорее", – добавил Яковина.