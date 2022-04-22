Кроме того, он впервые за долгий период якобы сидел настолько близко к своему собеседнику. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Он предположил, что россияне снова использовали спецэффекты. На самом деле Путин и Шойгу не встречались вживую.

Судя по всему, Путин сидит у телевизора, а Шойгу – это примонтированный человек на видео,

– отметил Денисенко.

За последний год, как отметил советник главы МВД, не было ни одной встречи, где Путин сидел бы так близко к своему собеседнику. Кроме того, Денисенко предположил, что Шойгу на самом деле не военный и никогда им не был. Шойгу просто играет роль "лица министра обороны".

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