Детали об успехах ВСУ в зоне ООС
Украинские бойцы поквитались с путинскими армейцами, которые цинично ворвались в нашу страну. Враг понес новые большие потери.
Важно Только ВСУ и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие, – Зеленский
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Вместе к победе!
– отметили в группировке Объединенных Сил.
Потери россиян в зоне ООС за сутки
- 19 танков;
- 20 единиц боевой бронированной техники;
- 6 автомобилей;
- 4 специальных бронированных автомобиля;
- 1 единица специальной инженерной техники.
Кроме того, подразделения Противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом российский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотников типа "Орлан-10".
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Украинские военные уничтожают оккупантов: последние новости
- У острова Змеиный ВСУ из ударного беспилотника Bayraktar TB2 попали в российский катер проекта 11770 "Серна" и 2 зенитных ракетных комплекса "Тор".
- На Юге Украины силы ПВО ликвидировали российский ударный беспилотник "Форпост", который стоит 7 миллионов долларов.
- Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского выстрелом уничтожили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".
- Воины бригады имени князя Владимира Великого передали огненный "привет" оккупантам. Мощное видео – смотрите здесь.
- В Пологах на Запорожье ВСУ нанесли огневое поражение врагу. Поэтому оккупационные войска были вынуждены покинуть свои позиции и отступить. Много из их техники наши защитники отправили вслед за кораблем.
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