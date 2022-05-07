Об этом сообщили на ютуб-канале 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Там было опубликовано мощное видео, на котором видно, как наши воины уничтожают вражескую технику.

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Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов

Украинские защитники точным выстрелом уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов.

" Штурм" – советский самоходный противотанковый ракетный комплекс. Комплекс построен вокруг сверхзвуковой ракеты 9М114 "Кокон", оборудованной радиокомандной системой наведения. Установлен на гусеничном шасси плавучего легкого бронетранспортера-тягача МТ-ЛБ.

Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов: смотрите видео

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